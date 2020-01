De uitzending van 24 januari

In Amsterdam waren er al controles gaande en nu gaan ook Utrecht en Rotterdam daarmee starten. De twee gemeenten laten aan de NOS weten op grote schaal gemeentelijke gebouwen te gaan controleren op de aanwezigheid van loden leidingen. Die mochten tot 1960 gebruikt worden in de bouw.

In Nederland zijn bij zo'n 100.000 tot 200.000 oude woningen de loden leidingen nooit vervangen. Water uit die leidingen kan schadelijk zijn voor de gezondheid, met name voor baby's en jonge kinderen. Naar schatting van het RIVM lopen tienduizenden kinderen en duizenden zwangere vrouwen de kans dat ze te veel lood binnenkrijgen.

Nieuwe therapie voor suïcidale patiënten

Elke dag maken meer dan vijf Nederlanders een einde aan hun leven. Al jaren wordt geprobeerd het aantal suïcides terug te dringen, maar in de praktijk blijkt dat lastig. De meerderheid komt nooit met een behandeling in aanraking. En het aantal therapieën dat werkt is bovendien beperkt.

Onderzoekers aan de Vrije Universiteit hebben voor het eerst depressieve, suïcidale patiënten behandeld met een nieuwe, experimentele therapie. Die lijkt veel op EMDR, de oogbewegingstherapie die succesvol is gebleken bij de behandeling van trauma's. Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen.