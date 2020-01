De uitzending van 23 januari

Arbeidsmarkt moet anders

Nederland dreigt zijn vertrouwde, hoge welvaartsniveau te verliezen als er niet snel en drastisch wordt ingegrepen in de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van de commissie-Borstlap, die in opdracht van het kabinet onderzoek heeft gedaan. Werkgevers moeten veel vaker vaste contracten aanbieden, het aantal flexwerkers en zzp'ers moet omlaag en er moet meer geïnvesteerd worden in kennis en innovatie, schrijft de commissie.

Niet ingrijpen in de arbeidsmarkt is geen optie, zegt commissievoorzitter Hans Borstlap. Hij is vanavond te gast.