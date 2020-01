De uitzending van 22 november

Moeten we ons zorgen maken over het coronavirus?

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in China is opgelopen tot 440. Er zijn tot nu toe negen mensen aan overleden, melden de Chinese autoriteiten. Buiten China zijn er besmettingen gemeld in Taiwan, Japan, Zuid-Korea, Thailand en de VS.

Moeten wij ons ook zorgen gaan maken? Te gast is Jaap van Dissel, hoogleraar Inwendige Geneeskunde aan de Universiteit Leiden en directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. En we spreken Eric Snijder, hoogleraar Moleculaire Virologie, ook in Leiden.