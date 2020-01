Seks voor twee tientjes: politiek schrikt van werkomstandigheden in bordelen

Politiek Den Haag reageert met verbazing en zorg op het onderzoek van Nieuwsuur over prostitutie. Kamerleden waren niet op de hoogte van de gang van zaken in de bordelen van de Leeuwarder rosse buurt. "Ik wist niet dat het zo erg was", zegt Michiel van Nispen (SP). Ook VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden heeft met verbazing gekeken naar de "misstanden". De ChristenUnie is geschrokken van de situatie op de werkvloer. "Het is voor ons het zoveelste bewijs dat er ook in de legale prostitutie heel veel mis is", aldus Stieneke van der Graaf. Bij het onderzoek in de prostitutiebranche stuitte Nieuwsuur op een aantal misstanden. Zie het in deze video:

Nieuwsuur legde bloot dat gemeenten nogal verschillend omgaan met prostitutie. Leeuwarden stelt amper eisen aan de veelal buitenlandse prostituees en de vrouwen kunnen direct aan de slag als ze aankloppen bij een bordeel. Ze kunnen dagen maken van 16 uur, werken soms al voor 20 euro en slapen boven bordelen. De gemeente Groningen daarentegen heeft juist veel voorwaarden opgenomen in het prostitutiebeleid. Zo duurt het daar een paar weken voordat vrouwen achter het raam kunnen plaatsnemen. Goedkoper dan een sekspop GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge vindt het daarnaast schokkend dat veel buitenlandse prostituees geen idee hebben van hun rechten en plichten. Een overheidswebsite met informatie hierover is nauwelijks vindbaar en verstopt op een andere website. Belangrijke info is niet beschikbaar in het Roemeens en Bulgaars, terwijl juist veel prostituees uit Oost-Europa komen. Regelmatig werken prostituees onder de aangegeven beginprijs. Soms wordt al seks aangeboden voor 20 euro. Een half uur met een sekspop is duurder, hoorde Nieuwsuur van een bordeelexploitant:

'Wij moeten de pop weer schoonmaken, vandaar dat de prijs hoger is'