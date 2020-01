De uitzending van 17 januari

Hoe verder met Libië?

Het conflict in Libië, dat ontbrandde na de val van Muamar Kadhafi in 2011, heeft brede geopolitieke gevolgen gekregen. Generaal Haftar, die grote delen van Libië in het oosten en zuiden beheerst, krijgt steun van onder meer Rusland, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. De door de VN gesteunde regering-Sarraj in Tripoli heeft onder meer steun van Turkije, Qatar en Italië.

De Duitse bondskanselier Merkel organiseert zondag in Berlijn een vredesconferentie om een oplossing te vinden. Eerdere conferenties liepen stuk. Is er dit keer wel kans van slagen? We blikken vooruit met Libië-expert Jalal Harchaoui van instituut Clingendael.