De uitzending van 16 januari

We kennen ze nog van de ramp met het containerschip MSC Zoe, een jaar geleden: miljoenen plastic korrels die aanspoelden op de stranden van de Waddeneilanden. Maar dagelijks gaat een veelvoud hiervan verloren bij de productie en het transport van plastic. De korrels komen onder meer terecht in onze havens. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor het opruimen ervan?

AlFitrah-moskee voor de rechter

De salafistische alFitrah-moskee in Utrecht staat vandaag voor de rechter. De Tweede Kamercommissie die onderzoek doet naar de financiering van moskeeën in Nederland eist inzage in financiële stukken, maar de moskee weigert die te geven.

Nieuwsuur en NRC onthulden eerder dat islamitische organisaties in Nederland miljoenen krijgen van Golfstaten. Met de miljoenen uit deze "onvrije" landen zou volgens de Kamer "ongewenste beïnvloeding" mee kunnen komen.