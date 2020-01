De uitzending van 15 januari

Advies Remkes: luchtvaart mag alleen groeien als uitstoot stikstof daalt

Door het advies van de commissie-Remkes over de luchtvaart is het heel onwaarschijnlijk geworden dat Lelystad Airport op korte termijn opengaat voor vakantievluchten. Oud-minister Johan Remkes brengt vanmiddag om 15.00 uur zijn advies uit over de luchtvaart, maar dat lekte gisteren al uit. Hij vindt dat de luchtvaart in Nederland alleen mag groeien als de sector minder stikstof uitstoot.

De opening van Lelystad Airport is een van de gevoeligste dossiers van dit kabinet. Johan Remkes is vanavond te gast.