Geef daklozen geen geld maar behandel ze als mens, zegt deze ex-dakloze

Michel is als gids aangesloten bij Amsterdam Underground, een initiatief van de Regenbooggroep, een hulporganisatie voor daklozen. Alle gidsen zijn dakloos en verslaafd geweest. "Wij vertellen een verhaal over hoe we vroeger geleefd hebben op de straat."

Nieuwsuur ging mee met een tour van Michel. "Die straat daar was vroeger de gevaarlijkste straat van Nederland", zegt hij, wijzend vanaf de Prins Hendrikkade richting de Zeedijk. "Dit noemden wij het omkeerpunt. Op de kop van de Zeedijk kon je nog omkeren, als je verder ging was de kans groot dat je beroofd werd."

Michel Zevenhoven (50) zwierf in de jaren 80 en 90 dakloos door Amsterdam. Hij was tien jaar lang verslaafd. Nu leidt hij mensen rond door de stad om hen wat te leren over het bestaan van daklozen. "Ik neem mensen het Wallengebied op en dan vertel ik hoe ik mezelf staande heb gehouden tijdens m'n heroïneverslaving."

Afgelopen oktober schreven Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht in een brandbrief dat ze de daklozenproblematiek niet meer aankunnen . Het CBS schat dat zeker 40.000 mensen in Nederland dakloos zijn, een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Bijna 15.000 van hen verblijven in één van de vier grote steden.

Bij mensen mét een huis bestaan veel vooroordelen over mensen die dak- en thuisloos en verslaafd zijn, zegt Brigit Nieuwburg, manager van de Regenbooggroep in Amsterdam. "Dat het allemaal hun eigen keuze is, bijvoorbeeld. Wij willen heel graag de werelden een beetje bij elkaar brengen en die vooroordelen daarmee wegnemen."

Dat is ook het streven van Michel. "De meeste verslaafden die ik ken zijn of psychisch niet in orde of ze hebben vroeger dingen meegemaakt waar ze heel veel last van hebben. En er zijn de economische daklozen die gewoon niet meer rond kunnen komen, dus wat is 'eigen schuld'?"

Paracetamol verkopen als cocaïne

Hij legt de schuld voor zijn vroegere situatie niet alleen bij anderen. Zelf "draaide hij zijn hand ook niet om" voor een potje knokken. Ook stapte hij op een gegeven moment over op inbraken in woningen en auto's. "En soms als m'n geld echt op was, dan had ik paracetamol en een rol stophoest en die sloeg ik dan fijn tot poeder. Dat verpakte ik in plastic en verkocht ik aan dronken Engelsen en Duitsers als heroïne en coke. Die kwamen dus thuis met een pakkie stophoest."