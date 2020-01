De uitzending van 14 januari

Bruggenbouwers: ex-daklozen vertellen over hun bestaan

Keer op keer blijkt uit onderzoek: we maken ons het meeste zorgen over de manier waarop we met elkaar samenleven. Nederland lijkt een land vol tegenstellingen geworden. Allerlei groepen staan tegenover elkaar. We lijken elkaar niet meer te kennen. In onze serie De Onderstroom gaat verslaggever Jan Eikelboom op zoek naar initiatieven om de kloven in de samenleving te overbruggen. Vandaag een bijzonder project in de hoofdstad: Amsterdam Underground. Ex-daklozen laten zien hoe het is om te overleven op straat.