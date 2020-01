'Aart Staartjes was de godfather van de Nederlandse jeugdtelevisie'

Staartjes was de bedenker van enkele baanbrekende kinderseries in de jaren 70 en 80, zoals de Stratenmakeropzeeshow en De film van Ome Willem. Ook speelde hij jarenlang de rol van meneer Aart in Sesamstraat. Met de programma's waaraan Staartjes meedeed, zijn generaties opgegroeid.

"Staartjes was de godfather van de Nederlandse jeugdtelevisie", zegt Jan Kok, dramaturg van het Klokhuis en Sesamstraat. "Hij heeft zoveel mogelijk gemaakt. Hij zag kansen in Hilversum en benutte die ook. Hij bracht heel veel goede mensen bij elkaar waardoor programma's op wereldniveau gemaakt werden."

Aart Staartjes is niet meer: vandaag werd bekend dat de bekende tv-maker op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij stierf aan de verwondingen die hij deze week opliep bij een ongeluk. Oud-collega's typeren hem als de man die ervoor zorgde dat de jeugdtelevisie serieus werd genomen.

De televisie van Staartjes werd gekenmerkt door humor, lachen en dwarsheid, zegt Rutten. "Hij koos zijn eigen weg, ging gewoon rechtdoor. Maar zijn kracht was ook dat het eigenlijk een heel zachtaardige man was. Een man van schakeringen met een rijk palet. Hij was net zo zacht als hij dwars was."

Hij vertelt dat Staartjes het belangrijk vond dat er ook zendtijd kwam voor de jeugd. "Daar heeft hij voor gevochten. Daardoor heeft hij ook die genoeglijke brommerigheid waar mensen over praten. Hij was dwars, maar hij stormde ook de redactielokalen en directeurskamers binnen om te zorgen dat die programma's er kwamen."

Edwin Rutten, die samen met Staartjes speelde in De film van Ome Willem, is erg bedroefd over het verlies van zijn oud-collega. "Maar het geeft troost dat hij bij een groot deel van de Nederlandse bevolking is binnen gekomen toen ze jong waren. Daarom denken ze met zoveel warmte aan hem terug."

Terug naar het jongetje van toen

Volgens dramaturg Kok kon Staartjes zich goed verplaatsen in de emoties van kinderen. "Zoals schaamte als een kind in z'n broek had geplast, of bang zijn in het donker. Die dingen begreep hij honderd procent, hoe kinderen dachten. Hij kon nog in zichzelf terug naar het jongetje dat hij was."

Maar of het maken van de vele jeugdprogramma's nou betekende dat hij zo dol was op kinderen? Rutten moet lachen. "Aart en ik moesten vaak geweldig lachen als ik tegen hem zei: kinderen zijn leuk als je ook een rol behang hebt om ze achter te plakken. Daar hadden wij dan schik in."

Bekijk hieronder de video met daarin fragmenten uit de vele programma's van Staartjes: