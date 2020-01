Tweede Kamer sleept bestuur alFitrah-moskee voor de rechter

De alFitrah-moskee is een van de islamitische organisaties die door de Tweede Kamercommissie worden onderzocht. Het onderzoek werd ingesteld na de onthulling van Nieuwsuur en NRC dat tientallen islamitische organisaties financiering hadden aangevraagd in Golfstaten en ook daadwerkelijk miljoenen euro's hebben ontvangen uit deze landen. De overheid hield dit jarenlang geheim.

Het bestuur van de alFitrah-moskee in Utrecht moet donderdag voor de rechter verschijnen. De Tweede Kamercommissie die onderzoek doet naar de financiering van moskeeën in Nederland eist inzage in financiële stukken, maar de moskee weigert die te geven. Dat bevestigen bronnen aan Nieuwsuur naar aanleiding van berichtgeving in het AD .

Vrijheid van godsdienst

In het AD zegt de advocaat die de belangen van alFitrah verdedigt dat de moskee niet in staat is om inzage te bieden in de financiële stukken. Sinds de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD in 2016 bij een inval alle beschikbare documentatie van de moskee meenam, zou er niets meer te overhandigen zijn.

Ook zou de moskee om andere redenen niet willen meewerken. "Het is een principekwestie", zegt de advocaat in de krant. "Ik realiseer me heel goed dat een Tweede Kamercommissie het recht heeft om informatie te vergaren. In dit specifieke geval acht ik het verzoek disproportioneel en een impliciete inperking van de vrijheid van godsdienst."