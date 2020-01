De uitzending van 12 januari

Klimaat als politieke splijtzwam in Frankrijk

Hier in Nederland kunnen de discussies over het klimaat hoog oplopen. In Frankrijk daarentegen is er helemaal geen discussie over de opwarming van de aarde. Ook niet op rechts. Wel over de vraag: wie het gaat betalen. In deel 2 van de serie Klimaat als politieke splijtzwam bezoekt Europa-correspondent Saskia Dekkers een Noord-Frans stadje waar de partij van Marine Le Pen een "groen nationalisme" in de praktijk brengt.