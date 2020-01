De uitzending van 11 januari

Te gast is Iran-kenner Carolien Omidi , ze woonde en werkte ruim zeventien jaar in het land.

Volgens berichten roepen de betogers ook om het aftreden van de hoogste leider van het land, Ali Khamenei. Ze zouden hem persoonlijk verantwoordelijk houden voor de fout waardoor de Boeing, met 176 inzittenden, werd getroffen door het Iraanse luchtafweersysteem. Dat stond op scherp in de nacht dat Iran een serie raketaanvallen uitvoerde op Amerikaanse doelen in Irak.

In de Iraanse hoofdstad Teheran is bij een universiteit protest uitgebroken tegen het regime. De betoging volgt op de erkenning door de Iraanse autoriteiten dat het passagiersvliegtuig dat woensdag bij Teheran neerstortte uit de lucht is geschoten, zij het per ongeluk. Eerder hadden ze nog uitgesloten dat de Boeing uit de lucht was geschoten.

Jihadistische propaganda, radicalisering en het voorbereiden van aanslagen: al die zaken spelen zich grotendeels online af. Via sociale media zoals de app Telegram. In november vorig jaar lukte het politieorganisatie Europol om jihadistische gebruikers en kanalen van dat platform af te halen.

'Nu IS van Telegram is verwijderd, zijn ze moeilijker in de gaten te houden'

Illegale prostitutie groeit snel dankzij het internet

De illegale prostitutie heeft dankzij internet de afgelopen twee decennia een ware vlucht genomen. In Oost-Nederland is een speciaal Prostitutie Controle Team dat illegale prostitutie en mensenhandel probeert op te sporen via het web. We kijken met ze mee.

Te gast is Peter Oskam (CDA), burgemeester van Capelle aan den IJssel. Hij is regionaal portefeuillehouder mensenhandel in de regio Rotterdam-Rijnmond en beheert dezelfde portefeuille voor de Vereniging van Nederlandse gemeenten.