Deze agent bekijkt seksadvertenties om mensenhandelaren op te sporen

Hij vertelt dat speciale software een voorselectie maakt op basis van deze zogenoemde risico-indicatoren. Als een advertentie als verdacht wordt aangemerkt, maakt de politie een afspraak via het vermelde nummer. "We gaan dan naar de plek toe waar diegene zich bevindt. Dat kan in een hotelkamer, in een bungalowpark of in een auto zijn."

Grof taalgebruik, extreme seksuele handelingen, opvallende beschikbaarheid, afkomst uit Oost-Europa en een lage leeftijd. Daar kijkt agent Johan Stam naar wanneer hij advertenties scant op het risico van mensenhandel. Hij maakt deel uit van een speciaal politieteam in Oost-Nederland dat illegale prostitutie probeert op te sporen via het web.

Tijdens zo'n afspraak trof het politieteam een keer een 18-jarige Roemeense vrouw aan in verdachte omstandigheden. Ze was niet in het bezit van haar paspoort en er waren meerdere mannen aanwezig in het huis bij de vrouw. De politie nam haar mee naar het bureau en na verder onderzoek werd haar verhaal duidelijk.

"Het bleek dat ze onderweg van Roemenië naar Nederland verkracht was in een hotel", vertelt Stam. "Ze moest haar paspoort afgeven. En haar werd verteld dat ze een schuld van 1000 euro had opgebouwd en dat ze die in Nederland in de prostitutie moest terug gaan verdienen."

Het politieteam heeft een onderzoek gestart naar deze zaak, samen met de Roemeense politie. "Ondertussen zijn er aanhoudingen geweest. En er zijn ongeveer tien vrouwen geïdentificeerd als mogelijk slachtoffer. De zaak komt binnenkort voor de rechter", zegt Stam.

Dwang en chantage

De meeste zaken waarbij sprake is van seksuele uitbuiting verlopen echter minder voorspoedig. Mensenhandel is lastig op te sporen. Ook omdat slachtoffers niet altijd aangeven dat zij in een onvrijwillige situatie zitten. Soms vanwege dwang en chantage, maar ook soms ook vanwege ongezonde afhankelijkheidsrelaties.

Stam: "Het gebeurt maar zelden als we in een woning komen en het blijkt dat de situatie mogelijk onvrijwillig is, dat we dan gelijk de desbetreffende vrouw uit de situatie kunnen halen. Dat duurt soms wel jaren."