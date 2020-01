Burgemeester Arnhem wil beschavingsoffensief: 'De obsessie met vuur is barbaars'

Een vader en zijn zoontje kwamen tijdens de flatbrand om, nadat door vuurwerk een bank in de hal vlam vatte. Daardoor werd kortsluiting veroorzaakt en bleef de lift vast hangen, waar op dat moment net een gezin met twee jonge kinderen in stond. Twee jongens van 12 en 13 werden na de fatale brand aangehouden.

De burgemeester bezocht tijdens oud & nieuw traditiegetrouw de brandweer en de politieteams. "Om een uur of 01.00 uur was ik thuis, even pauze houden. Toen kwam het telefoontje over de brand in de flat. Mijn eerste reactie was, ik ga er naar toe. Ik ben er naar toe gereden. Toen was de brandweer het blussen aan het afronden. Mensen waren uit de lift gehaald. Er werd nog gereanimeerd. Er wordt dan meteen een commandopost opgericht voor alle betrokkenen."

"We hebben de afgelopen jaren gesleuteld aan de ruimte: producten verboden, minder tijd om af te steken. Maar als je dit serieus neemt, moet je een landelijk verbod afkondigen. Het is niet te handhaven als je het regionaal doet. De politie zegt dat het helpt als het knalvuurwerk en de pijlen eruit gaan. Dat zou een stap kunnen zijn", aldus Marchouch.

Het is goed dat de Tweede Kamer zijn verantwoordelijkheid lijkt te nemen en vóór een vuurwerkverbod is. Dat vindt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. "Het is barbaars: de obsessie met vuur en vernietigend geweld."

Het is iets waar de samenleving klaar mee is. Een beschavingsoffensief gaat ook over opvoeden.

Pas in de ochtend was Marcouch thuis, met een verslagen gevoel. "Mijn hoofd ging maar door. Je bent continue bezig met de zaak, het is nog niet klaar. Er gaan heel veel vragen door je heen: hoe is het met de slachtoffers, de opvang, familie, hoe heeft dit kunnen ontstaan? Brandstichting, hoe dan?"

De burgemeester noemt het een ongekend drama. "Je kan je bijna niet voorstellen wat het met mensen doet." Maar een exemplarisch voorbeeld om te besluiten tot een vuurwerkverbod, noemt hij het niet. Dat is meer de optelsom van alles. Marcouch: "Veel Nederlanders hopen al jaren dat het beter wordt en zijn er nu wel een beetje klaar mee."

Traditie

Marcouch wil het "rot" in de samenleving aanpakken. "Geweld is niet alleen vuurwerkgerelateerd. Ook willens en wetens brandstichten. Dat begint bij het gedrag afkeuren en het probleem benoemen. Vervolgens ga je normeren en handhaven en stevig straffen. We accepteren niet meer dat je wegkomt met 'dit is de traditie'."

Marcouch wil af van die traditie. "Onder het mom van traditie auto's in de fik steken, grote branden stichten. En het zijn geen jongetjes van 12, maar mensen met een leeftijd waarvan je veronderstelt dat ze volwassen zijn. Dat is iets waar de samenleving klaar mee is. Een beschavingsoffensief gaat ook over opvoeden."