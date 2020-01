De uitzending van 9 januari

Sekswerkers moeten net als ieder ander belasting betalen. Maar de meeste sekswerkers komen uit Oost-Europa en hebben geen idee wat hun rechten en plichten zijn. Dat kan voor grote problemen zorgen als ze willen stoppen met dit werk. In de uitzending een reportage waarin we spreken met sekswerkers en deskundigen.

Marcouch over flatbrand Arnhem

Het is goed dat de Tweede Kamer zijn verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor een vuurwerkverbod, stelde burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem gisteren tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Een vader en zijn zoontje kwamen tijdens nieuwjaarsnacht om het leven bij een flatbrand in Arnhem, nadat door vuurwerk een bank in de hal vlam vatte.

"Het is barbaars: de obsessie met vuur en vernietigend geweld", zei Marcouch in zijn toespraak. Vanavond is hij bij ons te gast.