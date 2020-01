De uitzending van 8 januari

Iran kondigde het vrijdag al aan: de liquidatie van generaal Soleimani door de VS zou worden vergolden. Dat gebeurde vannacht. Vanuit Iran zijn vijftien raketten afgevuurd op twee Amerikaanse luchtmachtbases in Irak. Slaat de VS terug en escaleert de situatie in het Midden-Oosten?

Prostituees werken in Leeuwarden al voor 20 euro

Slapen boven de bordelen, zwartwerken en twijfel over (on)vrijwilligheid. Dat is de realiteit van de rosse buurt in Leeuwarden, volgens meerdere bronnen het 'afvoerputje' van de prostitutiesector van Nederland. We spreken met prostituees en kamerexploitanten over de seksbranche in het noorden van Nederland. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden reageert op de bevindingen.