De uitzending van 7 januari

De rol van Aruba Airlines bij uitzetting Cubanen

De VN heeft de Nederlandse regering om opheldering gevraagd over de uitzetting van twee Cubaanse dissidenten door de nationale luchtvaartmaatschappij van Aruba. De Cubanen zeggen dat ze onder dwang in Havana aan boord van een toestel van Aruba Airlines zijn gezet. Dat is in strijd met de internationale luchtvaartconventies.

Verslaggever Siebe Sietsma spoorde slachtoffers op en reconstrueerde hoe Aruba Airlines de mannen vervoerde.