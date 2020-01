Bruggenbouwers: 'Leer je buren kennen' bestrijdt antisemitisme

Het Sociaal en Cultureel Planbureau houdt al jaren een vinger aan de pols en kwam afgelopen week met nieuwe cijfers: Nederlanders maken zich zorgen over het milieu, de zorg, immigratie en natuurlijk over hun inkomen. Maar opvallend: ze maken zich vooral zorgen over de manier waarop we met elkaar samenleven.

Dit kwartaal vindt 54 procent dat Nederland meer de verkeerde dan de goede kant opgaat, 35 procent vindt het meer de goede kant opgaan.

De tegenstellingen tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn soms groot. Maar er zijn ook mensen die de kloven in de samenleving proberen te overbruggen. Zoals de Liberaal Joodse synagoge in Amsterdam, die met een bijzonder project strijdt tegen antisemitisme.