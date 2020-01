De uitzending van 5 januari

Nu Europa al lange tijd moeilijk bereikbaar is voor migranten uit Afrika, zoeken ze via nieuwe routes een beter leven. Afrikanen met voldoende geld kopen een vliegticket en reizen naar Zuid-Amerika. Daar sluiten ze zich aan bij de stroom Zuid-Amerikaanse migranten die naar de VS willen. Het is een lange en levensgevaarlijke tocht, die voor velen niet in de Verenigde Staten eindigt, maar in het zuiden van Mexico. Nieuwsuur zoekt ze daar op.

Waar maken Nederlanders zich zorgen over?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau houdt al jaren een vinger aan de pols en kwam afgelopen week met nieuwe cijfers. We maken ons zorgen over het milieu, de zorg, immigratie en natuurlijk over ons inkomen. Maar opvallend: we maken ons vooral zorgen over de manier waarop we met elkaar samenleven.

De tegenstellingen tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn soms groot. Maar er zijn ook mensen die de kloven in de samenleving proberen te overbruggen. In een nieuwe serie van 'De Onderstroom' gaat verslaggever Jan Eikelboom op zoek naar deze bruggenbouwers. Vanavond aflevering één: de Liberaal Joodse synagoge in Amsterdam strijdt met een bijzonder project tegen antisemitisme.