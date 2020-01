De uitzending van 4 januari

Irak en Iran beschuldigen de Verenigde Staten ervan een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten te ontketenen na het doden van de Iraanse top-generaal Qassem Soleimani met een drone-aanval. Ze dreigen met vergelding. Al meer dan dertig jaar doet VRT-verslaggever Rudi Vranckx verslag van grote wereldconflicten. In het Canvas-programma 'De Eeuwige Oorlog' onderzoekt hij waarom er maar geen einde lijkt te komen aan de oorlog in Irak, Afghanistan en Somalië. We praten vanavond met Rudi Vranckx .

Mocht overheid zestigduizend dieren doden in Kootwijkerbroek?

In 2001 werden in Kootwijkerbroek tienduizenden koeien, varkens en schapen geruimd na een uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ). Boeren geloofden niks van die uitbraak. De ruimingen leidden tot gewelddadige rellen in het streng christelijke dorp. De massale woede richtte zich vooral op de toenmalige minister van Landbouw Laurens-Jan Brinkhorst. In een uitzonderlijk interview blikt Brinkhorst vanavond terug. Aan de vooravond van de uitspraak van de rechter, die deze week - 19 jaar later - zal oordelen over de ruimingen.