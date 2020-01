De nieuwe tv-avond in 2020: met Nieuwsuur vanavond al om 21.30 uur

Om de actualiteitenprogramma's beter op elkaar aan te laten sluiten en de kijkers al vroeger op de avond te bedienen, beginnen een aantal actuele programma's op NPO 1 en NPO 2 vanaf nu eerder. Nieuwsuur start vanaf vandaag een half uur vroeger, om 21.30. En de nieuwe talkshow 'Op1', die komende maandag zijn première beleeft, begint om 22.30 uur in plaats van 23.00 uur.

Wij verhuizen! Vanaf 2 januari is Nieuwsuur te zien om 21:30 uur op NPO 2. #Nieuwsuur #ZieVraagWeet

Door de verschuivingen verandert ook de begintijd van het Late NOS-Journaal op NPO 1. Dat wordt 23.30 uur. In dat bulletin komt dan ook het sportnieuws, dat bij Nieuwsuur verdwijnt. Dat betekent volgens Oranje niet dat sport helemaal niet meer te zien zal zijn in het programma. "We blijven, samen met de collega's van NOS Sport, natuurlijk nieuwswaardige sportachtergrond-onderwerpen maken."

Oranje: "De hoofdlijn is dat de mensen blijven krijgen wat ze van Nieuwsuur verwachten. Het programma zal blijven steunen op onderzoeksjournalistiek, visueel en inhoudelijk sterke reportages en de dagelijkse analyse en duiding bij het nieuws van de dag."