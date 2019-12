Heeft de hogere btw geleid tot de gevreesde ellende?

Daar was veel kritiek op: mensen met lagere inkomens zouden minder groenten en fruit gaan eten. En in de grensstreek maakten ondernemers zich grote zorgen dat de klanten uit buurlanden weg zouden blijven door de prijsverhoging in Nederland. De provincie Limburg en MKB-Nederland waarschuwden voor de grote gevolgen. Tegelijk met de btw-verhoging daalde de inkomstenbelasting om de koopkracht op peil te houden.

De supermarkten verkochten twee procent minder vers fruit en één procent meer groente. De grote daling is dus uitgebleven. In tegenstelling tot fruit en groente is de prijs van vlees juist flink gestegen. De prijs van varkensvlees ging flink omhoog door de Afrikaanse varkenspest in China. Er werd daarom minder vlees geproduceerd.

De prijsstijging op de groente- en fruitafdeling was uiteindelijk bescheiden. Want niet alleen de btw-verhoging heeft invloed op de prijzen, ook factoren zoals de oogst en het weer bepalen de prijs. Bij een goede oogst blijft de prijsstijging beperkt.

Cörvers: "Men wilde wel graag van tevoren waarschuwen voor het effect van de btw-verhoging maar kennelijk was er niet zo'n behoefte om naderhand te kijken hoe het heeft uitgepakt." In Nieuwsuur maken we vanavond de balans op.

In 2018 adviseerde hoogleraar Frank Cörvers van de universiteit van Maastricht om de effecten van de btw-verhoging in de gaten te houden. Zowel MKB-Nederland als de provincie Limburg hebben geen opdracht gegeven tot een specifiek btw-onderzoek. Maar Limburg verwijst naar een ander onderzoek dat loopt, over hoe mensen hun geld besteden in de provincie. Daar zijn nog geen conclusies van. MKB-Nederland kon niet reageren.

De zorgen in de grensstreek waren ook groot: er werd gevreesd dat meer mensen boodschappen zouden doen in Duitsland en minder Duitsers naar Nederland zouden komen. De supermarkt 2Brüder in Venlo heeft 98 procent Duitse bezoekers en dat is het afgelopen jaar niet veranderd, ondanks de btw-verhoging.

"Wij hebben in 2019 zelfs een lichte stijging in bezoekersaantallen gezien", zegt woordvoerder Daniëlle Engels. Duitsers kopen voornamelijk koffie in Nederland omdat in Duitsland een speciale koffiebelasting wordt geheven waardoor de prijzen hoger zijn. Ook andere producten doen het goed bij de oosterburen zoals frisdrank en verse producten.

Koopkracht

Ook de citymanager van Venlo, Marcel Tabbers, ziet geen afname van het aantal Duitsers in de stad. "Ik heb het nagevraagd bij de ondernemers in de stad maar ze hebben er niet heel veel van gemerkt." Ook het aantal Nederlanders dat naar Duitsland zou trekken is niet vergroot volgens hem. "Ik heb het idee dat de schade is meegevallen", zegt hij.

Econoom Marten van Garderen ziet dat de combinatie van de btw-verhoging en de verlaging van de inkomstenbelasting ervoor heeft gezorgd dat iedereen er uiteindelijk in koopkracht op vooruit is gegaan. Het nieuwe jaar schat hij positief in. "De prijzen zullen wat minder stijgen en de lonen juist wat harder, dat betekent dat we er in koopkracht nog meer op vooruit gaan in 2020."