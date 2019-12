De uitzending van 30 december

Nieuwsuur verhuist! Vanaf 2 januari begint onze tv-uitzending om 21:30 uur op NPO 2.

Het verband tussen de Australische bosbranden en klimaatverandering Een nieuwe fase in de bosbranden in Australie: toeristen en bewoners van dichtbevolkte gebieden worden geëvacueerd en zelfs het iconische vuurwerk in Sydney staat ter discussie. Veel mensen vinden het ongepast dat er voor miljoenen aan vuurwerk de lucht in wordt geschoten, terwijl er grote tekorten zijn bij de brandweer. Ook is de luchtkwaliteit slecht vanwege de aanhoudende bosbranden in de omgeving. De Nederlandse 'vuur-ecoloog' Matthias Boer is aan de Universiteit van Sydney vooraanstaand onderzoeker. Hij maakt korte metten met klimaatsceptici die het verband tussen klimaatverandering en bosbranden in twijfel trekken.

Miljoenen te veel schadevergoeding voor ganzenvraat? Friese boeren ontvingen mogelijk jarenlang te veel schadevergoeding voor grasland grazende ganzen. Dat schrijft Trouw na onderzoek van de Provinciale Staten van Friesland. Friese boeren ontvingen in 2018 ongeveer 4,5 miljoen euro om schade door brandganzen te compenseren en ongeveer 1,5 miljoen voor grauwe ganzen. Deze compensaties bleken uiteindelijk uitbetaald voor schade die niet werd aangericht.

Hebben btw-verhoging en belastingverlaging hun doel bereikt? Bijna een jaar geleden ging het lage btw-tarief omhoog. Over de kapper, openbaar vervoer en levensmiddelen werd vanaf begin dit jaar niet meer 6 procent maar 9 procent belasting geheven. Ook gezond eten werd duurder. Daar was veel kritiek op: mensen met lagere inkomens zouden minder groenten en fruit gaan eten. En in de grensstreek maakten ondernemers zich ook grote zorgen. Tegenover de btw-verhoging stonden belastingverlagingen, zodat mensen op hun loonstrookje meer zouden overhouden. Onder de streep zouden we erop vooruit gaan was de belofte van het kabinet. Maar is dat ook zo?