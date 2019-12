2019 was een wereldwijd protestjaar

Een golf van protest overspoelde dit jaar de wereld. Van Hongkong tot Libanon en van Frankrijk tot Sudan. Waar komt die actiebereidheid vandaan? En wat is de gemene deler? Daarover spreken we met de Britse oud-diplomaat Carne Ross. En hebben de acties zin gehad? We spreken met drie demonstranten uit verschillende delen van de wereld over wat de protesten hen hebben gebracht.