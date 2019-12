Protestjaar 2019

Het was een jaar vol protesten. Er werd in 2019 net zoveel actie gevoerd als in de roerige jaren 60 en 70. Boeren, leraren, ziekenhuispersoneel en klimaatstakers: allemaal lieten ze van zich horen. Wij keken met hen terug op het afgelopen jaar. Waarom gingen ze juist nu de straat op? En hebben al die acties zin gehad?