In de afgelopen vijftig jaar is er nauwelijks zoveel gedemonstreerd als het afgelopen jaar. Boeren, leraren, zorgpersoneel en klimaatjongeren gingen de straat op om hun stem te laten horen. Vanaf het Malieveld, dé protestplek van Nederland, blikken we met vier van hen terug op hun acties.

Wat vinden ze zelf van wat ze hebben bereikt? En wordt komend jaar wat hun betreft weer zo onrustig?