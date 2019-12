De uitzending van 27 december

De burgerbevolking is in het gebied ten zuiden van Idlib-stad nu bijna overal vertrokken. Ook ten oosten van de stad slaan mensen op de vlucht, omdat ze bang zijn dat de strijd naar hun woongebied overslaat. In de eerste maanden sloegen naar schatting al 400.000 mensen op de vlucht.

Finse opvang voor daklozen lijkt te perfect

Overal in Europa neemt het aantal daklozen drastisch toe. In Nederland is het aantal daklozen in tien jaar tijd zelfs verdubbeld naar ruim veertigduizend. De nachtopvang puilt uit. Hulpverleners en bestuurders kijken steeds vaker naar Finland, omdat daar nauwelijks nog mensen op straat leven. Daklozen krijgen daar een eigen woning. Maar aan de systeem kleven ook nadelen.