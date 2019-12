De uitzending van 22 december

Als je wordt aangehouden met te veel drank of drugs op, krijg je niet alleen een boete of raak je je rijbewijs kwijt. Je moet ook verplicht langs een psychiater die bepaalt of je geen drank- of drugsmisbruiker bent. Maar deze keuringen lopen lang niet altijd goed, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Regenwoud bedreigd

De longen van de wereld zijn in gevaar. Dat was de onheilspellende boodschap in augustus van wereldleiders op de G7-top toen duizenden branden woedden in het Amazonegebied van Brazilië. Milieu-organisatie wezen met de beschuldigende vinger naar de Braziliaanse president Bolsonaro en zijn uiterst-rechtse beleid. Die schroomde niet om milieubeschermers als brandstichters te bestempelen.

Duidelijk is wel dat sinds augustus vorig jaar een stuk oerwoud ter grootte van twee keer Gelderland is verdwenen. En vaak gaat het om kaalgekapte stukken regenwoud die zijn 'schoon gebrand' voor toekomstige landbouw. Correspondent Marc Bessems ging naar Alter do Chão, een toeristisch plaatsje midden in de Amazone. Daar staat het bos van alle kanten onder druk.