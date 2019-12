Terugblik op een roerig politiek jaar én nieuwtjes voor 2020

Het jaar 2019 was een politiek jaar waarin het Binnenhof flink werd opgeschud. De politiek kwam onder druk te staan door stevige protesten. We blikken terug met Tjeerd de Groot (D66), Esther Ouwehand (PvdD) en Theo Hiddema (FvD), die voor het nieuwe jaar alle drie ook een nieuwtje hebben.

Theo Hiddema van Forum voor Democratie kijkt neutraal terug. "Maar ik ben nogal stoïcijns", zegt hij. Zijn partij werd bij de Provinciale Statenverkiezingen de grootste partij. Hiddema is er trots op. Maar er was ook gedoe binnen de gelederen. Vooral tussen FvD-leider Thierry Baudet en mede-partijoprichter Henk Otten. In juli barstte de bom. Hiddema is er duidelijk over: