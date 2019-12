De uitzending van 20 december

Kabinet moet aan de bak: Urgenda-uitspraak houdt stand

De Staat is verplicht om de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 terug te dringen met ten minste 25 procent ten opzichte van 1990. De Hoge Raad heeft dat geoordeeld in de Urgenda-zaak.

Vorig jaar bekrachtigde het gerechtshof al het spraakmakende vonnis in de zaak van klimaatorganisatie Urgenda tegen de Staat. Het hof oordeelde dat klimaatmaatregelen behoren tot de zorgplicht van de overheid.

Klimaat-minister Wiebes ging tegen dat vonnis in cassatie. Niet vanuit inhoudelijk bezwaar, maar om het principe. "We willen weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten." Betekent de uitspraak van de Hoge Raad dat dit in bepaalde gevallen inderdaad kan? Wat vindt de politiek hiervan? We spreken erover met politiek duider Arjan Noorlander.

En te gast is Roger Cox, de advocaat die de eerste Urgenda-zaak heeft gewonnen en nu samen met milieuorganisaties probeert om oliemaatschappij Shell te dwingen harde doelen te stellen om de uitstoot fors terug te dringen.