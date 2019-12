De uitzending van 19 december

Nieuwsuur verhuist! Vanaf 2 januari begint onze tv-uitzending om 21.30 uur op NPO 2.

Taghi vanuit Dubai overgebracht naar Nederland Ridouan Taghi is in Nederland aangekomen. De autoriteiten in Dubai hadden de Nederlandse politie verzocht hem op te halen. De 41-jarige hoofdverdachte van het Marengo-proces is met een chartervliegtuig naar Nederland gevlogen. Taghi wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Vanavond het laatste nieuws en een spoorboekje voor het vervolg van het Marengo=proces.

Dichter Jules Deelder overleden De Rotterdamse dichter Jules Deelder is overleden. Hij was, volgens de familie tot zijn eigen verbazing, 75. Hij overleed vandaag na een zeer kort ziekbed. Schrijver, dichter, muzikant en performer Deelder was een opvallende verschijning. Direct, no-nonsense en in rap Rotterdams zat hij nooit om woorden verlegen. Vanavond staan we stil bij zijn markante persoonlijkheid.

Jules Deelder (75) hechtte aan het zelf voordragen van zijn werk

Trump 'impeached', hoe nu verder? Voor de derde keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten is een Amerikaanse president door het Huis van Afgevaardigden in staat van beschuldiging gesteld. Na een debat van ruim elf uur oordeelde een meerderheid dat er genoeg bewijs is om president Trump op basis van twee aanklachten af te zetten: machtsmisbruik en het tegenwerken van het onderzoek. Trump heeft gereageerd met een speech van ruim twee uur, die hij hield voor zijn achterban in Michigan. Bekijk hieronder de visie van twee experts, de constitutionele rechtsgeleerde Kim Wehle en Susan Low Bloch, over het instrument van impeachment.

Trump ‘impeached’ maar waarschijnlijk niet afgezet: werkt het instrument wel?