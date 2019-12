De uitzending van 18 december

Huis stemt over impeachment Trump

Het is een historische dag in de Verenigde Staten. Pas voor de derde keer in de geschiedenis stemt het Huis van Afgevaardigden over het afzetten van een president. Waarschijnlijk stemt het door Democraten gedomineerde Huis vóór, maar het is maar zeer de vraag of dat echt consequenties heeft voor president Trump. In de Senaat, waar waarschijnlijk begin volgend jaar over afzetting wordt gestemd, zijn namelijk niet genoeg leden voor afzetting. We spreken vanavond met correspondent Marieke de Vries.