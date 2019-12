De uitzending van 17 december

Details over leefsituatie en arrestatie Taghi in Dubai

Ridouan Taghi had zich verschanst in een villa in een nieuwbouwwijk van Dubai. Hij kwam het huis zelden uit en nam voorzorgsmaatregelen om onzichtbaar te blijven. Dat vertelt politiechef Jamal Al Jallaf die was betrokken bij de arrestatie van de crimineel, in gesprek met Nieuwsuur.

Hij geeft meer details over de leefsituatie en arrestatie van Taghi in Dubai. Ook denkt hij dat Taghi snel aan Nederland zal worden uitgeleverd. "Als alles hier qua procedures is afgerond." Hoewel de politiechef er formeel niet over gaat, ziet hij geen problemen voor een succesvolle uitlevering.