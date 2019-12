'Ridouan Taghi kwam Dubai binnen met echt paspoort en geldig visum'

Hij voelde zich onaantastbaar, maar is nu toch gepakt. Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland, is aangehouden. Over waar hij verbleef deden veel geruchten de ronde. Hij zou in vijf verschillende landen zijn gesignaleerd. Achter het meest hardnekkige gerucht school de waarheid: Taghi zat in het steenrijke emiraat Dubai. Met genoeg geld en een internationaal netwerk wist hij lang uit handen van politie en justitie te blijven. Misdaadjournalist Ali Al Shouk van Gulf News, een grote Engelstalige krant uit de Emiraten, vertelt in Nieuwsuur dat Taghi in Dubai lang onzichtbaar wist te blijven. "Volgens de hoofd-commandant van de politie van Dubai heeft Taghi er geen enkele misdaad begaan." Al Shouk vertelt dat Taghi via de luchthaven het land is binnengekomen. "Met een echt paspoort en een geldig visum, maar onder een andere naam en identiteit." De crimineel wordt nu overgedragen aan de rechterlijke macht in Dubai. "Die zal al het bewijs via Interpol in een dossier zetten, en dat wordt overgedragen aan de rechtbank in Dubai. Want hier moet beslist worden of Taghi wordt overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten of niet."

Geen uitleveringsverdrag, Marokko wel Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Dubai, maar politie en justitie zijn vol vertrouwen dat de uitlevering van Taghi gaat lukken. Dubai heeft immers ook meegewerkt aan het oppakken van Taghi. Harmen van der Wilt, hoogleraar internationaal strafrecht aan de UvA, vindt dat ook realistisch. "Het is voorgekookt. Politie en justitie hebben van te voren contact gehad, ze hebben de lokale autoriteiten ingeschakeld en ze weten wat ze kunnen verwachten", zegt Van der Wilt. "Er wordt een uitleveringsverzoek ingediend en daar gaan ze dan in Dubai naar kijken. Ik kan me voorstellen dat dat snel gebeurt." Dat er geen uitleveringsverdrag is hoeft volgens hem sowieso geen problemen op te leveren. "We hebben wel een soort van vehikel op grond waarvan het uitleveren kan. Het is een verdrag uit 2000 inzake de onderdrukking van georganiseerde criminaliteit en dat kan ook voor uitlevering worden ingezet." Wel kan Marokko nog roet in het eten gooien. Taghi wordt daar gezocht voor betrokkenheid bij een 'vergismoord'. "Als Marokko al eerder een uitleveringsverzoek heeft gedaan zet dat een streep door die van Nederland. Marokko is namelijk lid van de Arabische Liga net als de Verenigde Arabische Emiraten, zij hebben dus wel uitleveringsverdrag."

“ Ik ken geen zaak waarin één persoon verdacht wordt van zoveel liquidaties of pogingen daartoe Tom Meeuws, misdaadverslaggever NRC