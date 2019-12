De uitzending van 16 december

Boeren en tuinders hebben vanochtend in het Catshuis ontbeten met premier Mark Rutte en minister Carola Schouten. Ze spraken over de stikstofproblematiek. De actie die Farmers Defense Force, een groep fanatieke boeren, heeft aangekondigd voor woensdag, gaan ongeacht de uitkomst door. Details zijn onbekend, maar de actie richt zich vrijwel zeker tegen supermarkten en distributiehandels.

Duitsland probeert arbeidsmigranten te lokken

De Duitse economie loopt jaarlijks tientallen miljarden euro's mis door een tekort aan arbeidskrachten. Het gaat om honderdduizenden vacatures in de IT, de bouw en de zorg die ongevuld blijven, omdat er geen gekwalificeerde mensen voor te vinden zijn. De regering gaat daarom ver buiten de landsgrenzen zoeken, en past zelfs de immigratiewet aan om wonen en werken in Duitsland aantrekkelijker te maken.