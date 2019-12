De uitzending van 15 december

Politie en justitie over Operatie Alfa

Het is een van de grootste politie-acties tegen drugscriminaliteit ooit: Operatie Alfa. De politie deed de afgelopen maand invallen op ruim tien locaties, vooral woonwagenkampen in Oost-Brabant. Daarbij worden in totaal twaalf mensen aangehouden, waaronder zeven leden van dezelfde familie.

De operatie richt zich op Martien R. en zijn familie. Martien R. is een bekende naam in het criminele circuit en wordt door sommigen ook wel de 'godfather van Brabant' genoemd. Waarom besloot de politie tot deze ongekende grote actie? En wat weten we inmiddels over deze criminele familie uit Oss?

In de uitzending vertellen Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie in Den Bosch, en Wilbert Paulissen, politiechef van de eenheid Oost-Brabant, meer over de achtergronden van Operatie Alfa.