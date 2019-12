Operatie Alfa: nog nooit zo groot ingezet op oprollen criminele familie

Onder de codenaam Operatie Alfa doet de politie de afgelopen maand invallen op ruim tien locaties, vooral woonwagenkampen in Oost-Brabant. Het is een van de grootste acties tegen drugscriminaliteit ooit. Aan de operatie doen ruim 400 mensen mee. Niet alleen van de politie, maar ook van de Belastingdienst en defensie.

Op een woonwagenkamp in Oss vindt de politie half november geheime ruimtes met grote hoeveelheden geld en drugs. Ook wordt een arsenaal aan vuurwapens aangetroffen. Later vinden er invallen plaats in Helmond, Sumar (Friesland) en in een woonwagenkamp in Lith.

Bij de invallen worden in totaal twaalf mensen aangehouden, waaronder zeven leden van dezelfde familie. De operatie richt zich op Martien R. en zijn familie. Martien R. is een bekende naam in het criminele circuit en wordt door sommigen ook wel de 'godfather van Brabant' genoemd.