De uitzending van 13 december

Monsterzege voor Boris Johnson

Bij de Britse verkiezingen gisteren heeft de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson een absolute meerderheid gehaald. De Conservatieven krijgen waarschijnlijk 365 van de 650 zetels in het Lagerhuis, tegen 203 voor Labour. Een verpletterende nederlaag voor de partij van Jeremy Corbyn.

De uitslag betekent dat Johnson waarschijnlijk volgende week zijn brexit-akkoord met de Europese Unie door het Lagerhuis zal loodsen. De datum van vertrek is 31 januari. Daarna beginnen de onderhandelingen over een handelsverdrag met de EU die binnen een jaar moeten uitmonden in een overeenkomst.

