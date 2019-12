Lagarde debuteert bij ECB: 'ik juich toe dat Nederland meer uitgeeft'

"Er zijn zoveel jonge vrouwen die naar mij opkijken en bij zichzelf denken, of soms tegen mij zeggen: hoog tijd dat een vrouw dit eens doet. En: als zij het kan, kan ik het misschien ook. En anders misschien mijn dochters straks."

Christine Lagarde had vandaag haar debuut als president bij de Europese Centrale Bank (ECB). Het feit dat ze de eerste vrouw is op die invloedrijke positie "heeft een belangrijke signaalfunctie", zegt ze in een exclusief interview met Nieuwsuur. "Dat geeft mij zelfs een extra verantwoordelijkheid. Want ik wil die jonge vrouwen niet teleurstellen. En dat legt een extra last op mijn schouders."

Waarschuwing aan journalisten

Lagarde is sinds 1 november de nieuwe ECB-baas. Vandaag was haar eerste rentevergadering en persconferentie. Daarin gaf de Française aan het anders te willen doen dan haar voorganger, de Italiaan Mario Draghi. "Ik heb mijn eigen stijl. Ik zal mezelf zijn, en daarom waarschijnlijk anders."

Later zegt ze hierover: "Dit was een waarschuwing voor journalisten en de kijkers thuis dat ze mij moeten nemen zoals ik ben. En niet tussen de regels door gaan lezen of vergelijkingen gaan maken."

Ze lijkt te willen voorkomen dat de buitenwereld in haar lichaamstaal en intonatie van alles aflezen over haar plannen. "Want dan slaan ze waarschijnlijk toch de plank mis."

Bekijk in een halve minuut de carrière van Lagarde tot nu toe: