De uitzending van 12 december

Verkiezingsdag in het Verenigd Koninkrijk

Krijgt premier Boris Johnson een meerderheid in het Britse parlement? En krijgt hij zo de brexit alsnog voor elkaar? Of gaat Johnson onderuit, en ontstaat er tegen de verwachting in toch nog een meerderheid voor partijen die een nieuw referendum willen? We doen vanavond verslag met correspondent Tim de Wit en verslaggevers Eva Wiessing en Anke Truijen.

