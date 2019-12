De uitzending van 11 december

Hoe haalbaar zijn de doelen in de Europese Green Deal?

Het moet sneller, is het motto van de Green Deal, die eurocommissaris Timmermans vandaag presenteert. Daarom wil hij veel geld uittrekken om de economie groener te maken.

Het doel is om in 2050 de CO2-uitstoot in de Europese Unie tot nul terug te brengen. In 2030 moet de uitstoot al met minimaal 50 procent zijn teruggedrongen. Om dat te bereiken komt er een klimaatwet met dwingende maatregelen voor alle EU-lidstaten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de Europese leiders, die het niet allemaal eens zijn met de vaart die Timmermans wil maken.

Hoe haalbaar zijn de doelen? We vragen het eurocommissaris Frans Timmermans en onze eigen Europa-correspondent Sander van Hoorn.