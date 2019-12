De boeren zijn boos, nieuwe acties op stapel

Nieuwe acties van boeren op 18 december moeten Nederland opnieuw ontregelen. Farmers Defence Force (FDF) kondigt een radicale actie aan. Agrarische belangenorganisaties verenigd in Landbouw Collectief waren bijeen in Nijkerk en willen snel duidelijkheid van het kabinet.

Maandag is er een overleg tussen de boeren en premier Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw. De boeren zijn kwaad over een brief die Schouten aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de afspraken die er met provincies zijn gemaakt over de stikstofmaatregelen.

Alle boerenorganisaties waren in Nijkerk bijeen. Bij sommigen is het geduld op.