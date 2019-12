De uitzending van 10 december

Kan Johnson overwinning nog ontgaan?

De Conservatieven lijken in het Verenigd Koninkrijk af te stevenen op een royale verkiezingszege donderdag. De partij krijgt er in peilingen vooral stemmen bij in gebieden waar bij het referendum in 2016 vóór brexit werd gestemd.

Vanavond blikken we terug op de campagnes met een reportage vanuit Canterbury. En we spreken met correspondent Tim de Wit.