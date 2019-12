De uitzending van 9 december

Verbod op lachgas Het kabinet wil een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Het risico van lachgas voor de volksgezondheid is volgens de drugsbeoordelingscommissie CAM "matig tot groot". Lachgas is vooral populair onder jongeren. Gisteren meldden we dat steeds meer gebruikers van lachgas in een revalidatiecentrum belanden, soms zelfs met blijvende verlamming. De zorgen rond het toenemende lachgasgebruik zijn reden voor het ministerie van Volksgezondheid om met maatregelen te komen.

Orderstrijd om vier nieuwe onderzeeërs Er is een strijd gaande om een miljardenorder voor vier nieuwe onderzeeërs voor de Nederlandse krijgsmacht. Vier buitenlandse bouwers hopen de order binnen te slepen, die loopt via internationale aanbesteding. Het is voor het eerst dat een buitenlands bedrijf de Nederlandse onderzeeboten zal gaan bouwen, en dat zorgt voor problemen in Den Haag: politieke partijen zijn verdeeld.