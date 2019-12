De uitzending van 8 december

Van hypermoderne elektrische stadfietsen tot fietsabonnementen en deelfietsen: er vindt de afgelopen jaren ineens volop innovatie plaats in de fietsbranche. Jonge bedrijven springen in op nieuwe technologische mogelijkheden. Vanavond: hoe innovatie ons aan het fietsen krijgt.

Al decennia blussen beroeps en vrijwillige brandweermensen als gelijken. Maar dit is in strijd met Europese regels, bleek dit jaar. Wie hetzelfde werk doet, moet hetzelfde betaald worden, stellen die regels. Vrijwilligers zijn onmisbaar, maar de portemonnee voor hen trekken gaat zomaar niet.

Poetin en Zelensky praten in Parijs over Oost-Oekraïne

Morgen komen de presidenten van Rusland en Oekraïne, Vladimir Poetin en Volodymyr Zelensky, samen met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Parijs bijeen om te praten over de oorlog in Oost-Oekraïne. Weten de wereldwereldleiders eindelijk een einde te maken aan dit conflict? We blikken vooruit op de topontmoeting met Rusland-correspondent David Jan Godfroid.