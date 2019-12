De uitzending van 6 december

Nederland fietsland: de leasefiets

Om het fietsen te stimuleren wordt het vanaf 1 januari mogelijk om via het werk een fiets te leasen. Dit wordt gecombineerd met het investeren van miljoenen euro's in de fietsinfrastructuur. Het fietsplan is mede tot stand gekomen dankzij een lobby van de fietsersbond. Het doel is om rond de 200.000 Nederlandse forenzen uit de auto en de trein te krijgen.