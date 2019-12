Burgemeester wil drugs de-normaliseren; is verbieden festival juiste weg?

De gemeente Hellendoorn besloot deze week om het Hardshock Festival te verbieden. Na afloop van de vorige editie van het festival waren twintig gecontroleerde festivalgangers met drugs op achter het stuur gaan zitten.

Burgemeester Anneke Raven zegt dat ze de veiligheid niet meer kan garanderen en daarom geen vergunning meer verleent. De organisatie van het festival was verrast door dit besluit. "Bovendien, als je ons weghaalt, los je niks op", zegt organisator John Althoff. "We verstrekken en verhandelen niet. Haal je ons weg, worden we toch wel vervangen. Veel beter is het om samen op te trekken tegen drugs."

Maar volgens de burgemeester is het logisch dat in de strijd tegen drugscriminaliteit ook de plekken waar 'massaal drugsgebruik' wordt gefaciliteerd, worden aangepakt. "Want we hebben onze mond vol van drugshandel en het oprollen van xtc-labs. Kortom, de ondermijning. Dan moeten we juist dit soort evenementen niet willen."

In Nieuwsuur gingen burgemeester Raven en organisator Althoff met elkaar in discussie over het besluit van de gemeente: