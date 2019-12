De uitzending van 5 december

Ecorexia: verlamd door klimaatstress

Uit onderzoek blijkt dat zorgen om het klimaat tot ongerustheid, stress en zelfs depressie kan leiden. Uit recent onderzoek van Save the Children blijkt dat driekwart van de kinderen in Nederland maakt zich zorgen over het klimaat. Iets minder dan een derde van de kinderen ligt er 's nachts weleens wakker van.

Maar ook volwassen kunnen flink geraakt worden door klimaatstress, als gevolg van de aandacht voor klimaatverandering. Zelfs onder wetenschappers blijkt er behoefte aan begeleiding, omdat ze last hebben van duistere scenario's die geschetst worden in officiële rapporten over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Hoe ernstig is dit probleem? En wat is er tegen te doen?