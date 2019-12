De uitzending van 3 december

Advocaat slachtoffers Epstein wil getuigenis prins Andrew Vijf vrouwen die zeggen dat ze zijn misbruikt door zakenman Jeffrey Epstein willen dat prins Andrew in de Verenigde Staten komt getuigen over zijn vriendschap met de Amerikaan. De advocaat van de vrouwen gaat hem daartoe dagvaarden, zei hij tegen BBC Panorama. Volgens de advocaat heeft Andrew mogelijk belangrijke informatie over het misbruik door Epstein en over vrouwenhandel. Panorama sprak ook met Virginia Giuffre , die zegt dat ze op 17-jarige leeftijd als seksslaaf van Epstein werd gedwongen seks te hebben met zijn vrienden. Ze zegt dat ook prins Andrew haar heeft misbruikt. In een recent interview ontkende de prins dat nog. Hij kon zich niet herinneren haar ooit te hebben ontmoet.

Wel of geen vrouwenquotum: SP heeft sleutel in handen De Tweede Kamer stemt vandaag over een motie voor een bindend vrouwenquotum van 30 procent voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. En bij de stemming zijn alle ogen gericht op de SP. Als de partij besluit voor het quotum voor topvrouwen te stemmen, is er een meerderheid. Vorige week stelde de SP voorwaarden aan de steun voor de motie. "We gaan met dit quotum iets regelen voor vrouwen, dat is goed, maar het mag geen excuus zijn om niets te regelen voor al die andere vrouwen", zei SP-leider Lilian Marijnissen toen. "De vrouwenemancipatie moet niet alleen gelden in de bestuurskamer."